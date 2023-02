Information & Security | Pietro Francesco Sinatra | “Videosorveglianza | l’80% dei Comuni italiani non in regola con la normativa sulla privacy”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiochiusi : Musk vuole sviluppare un'alternativa a ChatGPT che sia 'anti-woke', scrive The Information. Per Musk l'ideologia w… - ItalianNavy : Sommergibile #Todaro: preparazione all'immersione. Ancora pochi minuti e il comando del battello sarà gestito dalla… - laboescapes : RT @AsiloinEuropa: ?? ?? 'La governance del fenomeno migratorio: protezione internazionale, sistema di accoglienza e accesso ai servizi' (6 C… - AsiloinEuropa : ?? ?? 'La governance del fenomeno migratorio: protezione internazionale, sistema di accoglienza e accesso ai servizi'… - ValeryMell1 : RT @LennyBusker3: nuove leggi sulla censura hanno preso di mira tutti i media che operano fuori del controllo del Cremlino la maggior parte… -

Secondo Theil miliardario si starebbe attrezzando anche per sfidare ChatGPT. Nelle ultime settimane avrebbe infatti avvicinato sviluppatori del settore dell'intelligenza artificiale per ...Cookieis stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find ...