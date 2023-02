"Informate le autorità italiane di una barca sovraffollata ma non in pericolo" (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - Stipati nella stiva, con il divieto di salire sul ponte, se non per brevissime pause. Il racconto del naufragio di Cutro arriva da un superstite, mentre divampano le polemiche sui soccorsi e le versioni della Capitaneria di Porto e di Frontex forniscono una versione a tratti discordante. Kabiry, 29enne afgano di Kabul, ha spiegato che "le condizione del mare erano peggiorate, i quattro scafisti pensando che ci fossero i poliziotti, hanno fermato la navigazione cercando di cambiare rotta e modificare il punto di approdo. La barca interrompeva nuovamente la navigazione suscitando i malumori e le lamentele di noi migranti, ormai stremati. La situazione era pertanto diventata critica, infatti dopo il repentino cambio di rotta le onde alte hanno iniziato a far muovere e piegare l'imbarcazione sino a quando improvvisamente la barca ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - Stipati nella stiva, con il divieto di salire sul ponte, se non per brevissime pause. Il racconto del naufragio di Cutro arriva da un superstite, mentre divampano le polemiche sui soccorsi e le versioni della Capitaneria di Porto e di Frontex forniscono una versione a tratti discordante. Kabiry, 29enne afgano di Kabul, ha spiegato che "le condizione del mare erano peggiorate, i quattro scafisti pensando che ci fossero i poliziotti, hanno fermato la navigazione cercando di cambiare rotta e modificare il punto di approdo. Lainterrompeva nuovamente la navigazione suscitando i malumori e le lamentele di noi migranti, ormai stremati. La situazione era pertanto diventata critica, infatti dopo il repentino cambio di rotta le onde alte hanno iniziato a far muovere e piegare l'imzione sino a quando improvvisamente la...

