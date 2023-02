Info utili per la tifoseria ospite (Di martedì 28 febbraio 2023) Si Informano i sostenitori della Reggina in possesso del tagliando utile per assistere alla gara Cosenza – Reggina che l’uscita utile della A2 è “Cosenza Nord”. L’arrivo dovrà avvenire entro le 18:30, da lì i sostenitori raggiungeranno lo stadio San Vito Gigi Marulla per i controlli di sicurezza in area limitrofa allo stadio. Si invitano i gruppi organizzzati a viaggiare in convoglio al fine di rendere più speditive le formalità di controllo, si ribadisce l’obbligo tassativo di avere con sé il biglietto ed il documento di identità senza i quali non sarà possibile accedere all’impianto. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Sirmano i sostenitori della Reggina in possesso del tagliando utile per assistere alla gara Cosenza – Reggina che l’uscita utile della A2 è “Cosenza Nord”. L’arrivo dovrà avvenire entro le 18:30, da lì i sostenitori raggiungeranno lo stadio San Vito Gigi Marulla per i controlli di sicurezza in area limitrofa allo stadio. Si invitano i gruppi organizzzati a viaggiare in convoglio al fine di rendere più speditive le formalità di controllo, si ribadisce l’obbligo tassativo di avere con sé il biglietto ed il documento di identità senza i quali non sarà possibile accedere all’impianto. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

