Influencer guadagna 200 mila euro al mese: ha solo 11 anni (Di martedì 28 febbraio 2023) Una delle storie più incredibili del momento arriva direttamente dal web, dove una giovane Influencer di 11 anni guadagna fino a 200 mila euro al mese. I social network sono diventati una parte essenziale della vita quotidiana per molte persone in tutto il mondo. Da Facebook a Instagram, Twitter, TikTok e molte altre piattaforme, i L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 28 febbraio 2023) Una delle storie più incredibili del momento arriva direttamente dal web, dove una giovanedi 11fino a 200al. I social network sono diventati una parte essenziale della vita quotidiana per molte persone in tutto il mondo. Da Facebook a Instagram, Twitter, TikTok e molte altre piattaforme, i L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mikedamato63 : L'influencer che vende le sue scorregge in barattolo e guadagna cifre da capogiro - Greci02810311 : @Corriere Gli affari van seguiti da vicino.buona scienza ma si guadagna di più da influencer. - alexdpl76 : RT @ArmoniosiAccent: Questi sono i lavori da sogno per i bambini. Influencer al 7° posto. Si guadagna bene senza studiare e basta imitare l… - mp_health1 : RT @ArmoniosiAccent: Questi sono i lavori da sogno per i bambini. Influencer al 7° posto. Si guadagna bene senza studiare e basta imitare l… - Sakurauchi_Hime : RT @ArmoniosiAccent: Questi sono i lavori da sogno per i bambini. Influencer al 7° posto. Si guadagna bene senza studiare e basta imitare l… -