Inflazione | famiglie sempre più povere | risparmi giù | potere d’acquisto a picco

A causa dell'Inflazione record i depositi delle famiglie italiane subiranno una "sforbiciata" da 163,8 miliardi di euro. Numeri messi nero su bianco dall'Ufficio studi della CGIA che ha ipotizzato che i 1.152 miliardi di euro presenti nei conti correnti bancari non abbiano registrato alcuna variazione nell'arco temporale preso in considerazione. Inflazione "mangiarisparmi" In secondo luogo, dopo aver stimato che nel biennio 2022-2023 l'Inflazione crescerà di quasi il 15 per cento (+8,1 l'anno scorso e +6,1 quest'anno), ha calcolato la perdita di potere d'acquisto dei nostri risparmi. "Spaventoso" – sottolineano gli artigiani mestrini – l'esito di questa elaborazione: ci troviamo di fronte a una patrimoniale da quasi 164 miliardi di euro che a ogni ...

