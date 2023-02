Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Incompatibilità: libera professione (anche non regolamentata) -

...di intervenire sulle concessioni demaniali poiché 'è evidente che i profili dicon ... in un regime diconcorrenza, di assegnare nuove concessioni. Possibilità contro cui Lega e ...Per Mattarella 'è evidente che i profili dicon il diritto europeo e con decisioni ...e Svezia si incontreranno al quartier generale della Nato a metà marzo per l'ultimo via, il ...Viama con riserve. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il dl ...dell' ennesima proroga delle concessioni demaniali turistiche che presenta 'profili dicon ...