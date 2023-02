Inchiesta Juve | la Procura deposita oltre mille pagine di atti integrativi

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 28 febbraio 2023) Mancano 27 giorni all’udienza preliminare dell’Prisma condotta dalladi Torino sui bilanci dellantus legati alle stagioni tra il 2018 al 2021 e in virtù della quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per il club bianconero e per 12 indagati, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.