"INCASTRATI" torna con una seconda e ultima stagione: ecco i dettagli (Di martedì 28 febbraio 2023) INCASTRATI, la serie che ha segnato il fortunato esordio di Ficarra & Picone nel mondo della serialità, torna con una seconda e ultima stagione, in sei episodi, il 2 marzo solo su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. I nuovi episodi ritroveranno Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti alla macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori. SINOSSI: La seconda stagione di INCASTRATI comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due "eroi" si ritrovano, ancora, INCASTRATI e intrappolati in una serie di vicende all'interno delle quali e? arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza ...

