In ricordo di Antonio Martino alla Camera dei Deputati – LIVE

Martedì 28 febbraio, dalle ore 11.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge l'incontro "In ricordo di Antonio Martino". Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Gianni Letta, Raimondo Cubeddu, Guido Stazi, Nicola Porro. Modera Daniele Capezzone. "L'ultima volta che lo vidi era a casa sua sulla Cassia, sulla poltrona che era di suo nonno e poi di suo padre: avevamo intenzione di fare un libro intervista insieme. Stemmo insieme qualche ora. Poche settimane dopo, senza che nessuno potesse immaginarlo, è mancato. Ne è uscito uno zibaldone liberale che troverete in questo libro". Essere liberali, nel vero senso della parola, in Italia, è sempre stata un'anomalia culturale e una scelta politica minoritaria. Perché in questo Paese è prevalsa sempre, con persistenza, ...

