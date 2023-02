In occasione dell'MWC 2023, ZTE svela nuovi dispositivi di consumo e il suo ecosistema intelligente Full-Scenario 2.0 (Di martedì 28 febbraio 2023) - BARCELLONA, Spagna, 27 febbraio 2023 /PRNewswire/



ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore leader mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, è apparsa al Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) a Barcellona con il suo stand dimostrativo con in mostra prodotti di consumo di tutte le categorie, tra cui ZTE Axon, ZTE Blade, nubia e MBB, FWA e prodotti per famiglie e soluzioni industriali IoT. In risposta all'espansione accelerata degli scenari dei consumatori e della domanda degli utenti, la strategia di ZTE Mobile Devices è stata ufficialmente aggiornata nell'ecosistema intelligente Full-Scenario 2.0 "1+2+N". La rete 5 G con i vantaggi di alta velocità, bassa latenza e ampia larghezza di banda ha ...

