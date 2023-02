In Moldavia i filorussi hanno provato a fare irruzione nella sede del governo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 febbraio 2023) Alcuni manifestanti del partito filorusso “Sor”a entrare con la forzadelmoldavo a Chi?in?u, ma sono stati fermati dalla polizia. Per ora. Una dinamica che ricorda l’assalto a Capitol Hill fatto dai sostenitori di Donald Trump il 6 gennaio 2021. Il tentativo diè l’apice di una protesta organizzatacapitale da Sor con il “Movimento per le persone” per chiedere le dimissioni deleuropeista guidato dalla presidente Maia Sandu. Dopo essere stati fermati dalla polizia, il gruppo di manifestanti si è diretto verso il municipio. Secondo ilquesta manifestazione sarebbe un modo per destabilizzare il Paese che subito dopo l’invasione russa in Ucraina ha presentato la domanda ...