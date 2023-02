In Finlandia sono iniziati i lavori per un muro al confine con la Russia: sarà lungo 200 chilometri (Di martedì 28 febbraio 2023) La Finlandia ha iniziato a costruire un muro al confine orientale con la Russia, al valico di Imatra, nel sudest del Paese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i lavori sono cominciati ieri, 27 febbraio, con il taglio degli alberi su entrambi i lati del valico della frontiera. Poi proseguiranno con l’ideazione di una strada e l’installazione di un recinto con barriere metalliche di tre chilometri per testare se resisterà alle gelate invernali o a un eventuale afflusso massiccio di persone da est. E questa è solo una prima parte del muro, la cui conclusione è prevista per giugno di quest’anno. La costruzione era stata disposta a seguito delle tensioni con la Russia emerse con l’invasione in Ucraina. Il governo finlandese aveva, ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Laha iniziato a costruire unalorientale con la, al valico di Imatra, nel sudest del Paese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, icominciati ieri, 27 febbraio, con il taglio degli alberi su entrambi i lati del valico della frontiera. Poi proseguiranno con l’ideazione di una strada e l’installazione di un recinto con barriere metalliche di treper testare se resisterà alle gelate invernali o a un eventuale afflusso massiccio di persone da est. E questa è solo una prima parte del, la cui conclusione è prevista per giugno di quest’anno. La costruzione era stata disposta a seguito delle tensioni con laemerse con l’invasione in Ucraina. Il governo finlandese aveva, ...

