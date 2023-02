In fiamme le due auto di un avvocato nel Cosentino (Di martedì 28 febbraio 2023) Due autovetture di proprietà di un avvocato penalista del foro di Castrovillari, sono state distrutte da un incendio, di natura presumibilmente dolosa, avvenuto la notte scorsa, a Corigliano Rossano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Duevetture di proprietà di unpenalista del foro di Castrovillari, sono state distrutte da un incendio, di natura presumibilmente dolosa, avvenuto la notte scorsa, a Corigliano Rossano, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... papillonpa : L'Amore oggi, come ai tempi di Sodoma e Gomorra, nel qual tempo Dio fu costretto di scendere da là dove risiede per… - aniramiznat : RT @francofontana43: Vendetta dei coloni: le case e le auto di Huwara in fiamme Conflitto aperto in Cisgiordania: all’uccisione di due isra… - Teresa02247224 : RT @francofontana43: Vendetta dei coloni: le case e le auto di Huwara in fiamme Conflitto aperto in Cisgiordania: all’uccisione di due isra… - mariandres2014 : RT @francofontana43: Vendetta dei coloni: le case e le auto di Huwara in fiamme Conflitto aperto in Cisgiordania: all’uccisione di due isra… - linobor : RT @francofontana43: Vendetta dei coloni: le case e le auto di Huwara in fiamme Conflitto aperto in Cisgiordania: all’uccisione di due isra… -