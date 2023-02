Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fsyloslab : Guerra del gas: risultato un anno dopo: se funziona il follow the money qui ci sono degli indizi... . 'Le importaz… - fisco24_info : In Europa schizza l'import di Gnl, +63% nel 2022: Aie, er compensare tagli alle forniture provenienti dalla Russia -

I cargo di GNL consegnati all'Europa sono aumentati del 63% lo scorso anno", riferisce l'AIE. I volumi di GNL importati in Europa sono così aumentati di 66 miliardi di m3, beneficiando anzitutto gli ...

Le importazioni europee di gas naturale liquefatto (Gnl) sono schizzate del 63% nel 2022 per compensare i tagli alle forniture provenienti dalla Russia: è quanto emerge da un rapporto dell'Agenzia Int ...Prezzi del gas in Europa in calo: ma quanto può durare Non per sempre, se si considerano tutti i fattori che ancora possono impattare sul settore energetico. Come la Cina e la sua domanda di Gnl.