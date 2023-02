In caso di bombardamento nucleare qual è il luogo più sicuro in cui rifugiarsi? (Di martedì 28 febbraio 2023) Cipro – qual è il luogo più sicuro in cui rifugiarsi durante un’esplosione nucleare? Gli esperti dell’Università di Nicosia, a Cipro, sono convinti di aver trovato una risposta. Dopo aver simulato un’esplosione ben più potente di quelle di Hiroshima e Nagasaki, grazie all’impiego delle tecnologie della fluidodinamica computazionale sviluppate nell’ultimo trentennio, gli scienziati affermano che tra le diverse posizioni strategiche una in particolare merita di essere menzionata: una collocazione nella sezione centrale dell’edificio, possibilmente in una stanza priva di finestre. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Cipro –è ilpiùin cuidurante un’esplosione? Gli esperti dell’Università di Nicosia, a Cipro, sono convinti di aver trovato una risposta. Dopo aver simulato un’esplosione ben più potente di quelle di Hiroshima e Nagasaki, grazie all’impiego delle tecnologie della fluidodinamica computazionale sviluppate nell’ultimo trentennio, gli scienziati affermano che tra le diverse posizioni strategiche una in particolare merita di essere menzionata: una collocazione nella sezione centrale dell’edificio, possibilmente in una stanza priva di finestre. (fonte Adnkronos)

