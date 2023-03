Imprese | 183 domande per bando rinnovabili | apprezzamento da Confapi

(Di martedì 28 febbraio 2023) Udine, 28 feb – Ildi finanziamento a fondo perduto per l’utilizzo delle energienellesta riscontrando un’ottima accoglienza, facendo registrare un numero diin crescita costante e ordinata. Sono già 183, infatti, lea oggi pervenute a valere sulregionale per l’utilizzo delle energie, per un totale superiore a 16,8 milioni di euro ed una copertura pari al 30% delle risorse. L’84% delle richieste proviene dalle piccole e medie(Pmi) del comparto manifatturiero, il 5% dal settore del commercio, il 4% dai servizi di alloggio e ristorazione, il 7% da altri settori. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo a Udine all’incontro organizzato da ...

...a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nellesta riscontrando un'ottima accoglienza , facendo registrare un numero di domande in crescita costante e ordinata. Sono già, ...In attesa della piena operatività della procedura, è possibile ricorrere agli organismi ADR iscritti nell'elenco del Ministero dellee del Made in Italy. La competenza dell'Autorità - ......misure necessarie per salvaguardare con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle... superando le 16.000 unità, rispetto alle 15.del 2021 e alle 12.406 del 2020. Nel 2022 sono ...

Imprese, 183 domande per il bando per le energie rinnovabili ... Il meridiano

Non sono solo i crediti incagliati del superbonus a mettere in difficoltà le imprese. C’è anche un tema legato ai crediti Iva, con tempi di rimborso da parte dello Stato che rischiano di mettere in di ...(ANSA) - UDINE, 28 FEB - "Il bando di finanziamento a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese sta riscontrando un'ottima accoglienza, facendo registrare un numero di doman ...