Impianto di filtraggio carboni attivi a Pezzapiana | convocata la conferenza dei servizi | “Un passo importante per la città”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSvolta per la realizzazione dell’di, utile per neutralizzare il tetracloroetilene, presso il pozzo di. L’Eic ha convocato ladei. Spiega l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello: “La convocazione delladeiper il prossimo 9 marzo è un’ottima notizia per la. Ringraziamo l’Ente idrico campano e il presidente distrettuale Forgione per aver accolto le sollecitazioni del Comune di Benevento che ha segnalato questo progetto come prioritario, evidenziandone l’urgenza e l’importanza. Con ladel 9 marzo si apre l’iter, che auspichiamo possa essere il più rapido possibile, ...