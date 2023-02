(Di martedì 28 febbraio 2023) Stefanovenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’, reduce dalla sconfitta sul campo del Bologna CONCENTRAZIONE – Questa l’analisi di: «Lautaro Martinez ha ragione. Puoi perdere, ma è inaccettabile che l’abbia perso 7 partite su 24. Conte ne ha perse 7 in 76 partite di campionato. Questa squadra fa fatica a trovare la concentrazione minima lo ha fatto vedere con l’Empoli, il Monza. Nei big match sa giocare bene e battere Barcellona, Porto, Milan, Napoli.».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Impallomeni: «Inter, inaccettabili 7 sconfitte! Sono tutti responsabili» - - TMW_radio : #Maracanà ?? Stefano Impallomeni: «#Napoli, mai visto una cosa del genere. Inzaghi? Non puoi dire certe cose. Sei… - infoitsport : Impallomeni: «Inter, complimenti a Inzaghi! Calhanoglu un leader» - internewsit : Impallomeni: «Inter, complimenti a Inzaghi! Calhanoglu un leader» - - marcopiccari1 : A #Maracanà post Inter- Porto e futuro #Lukaku con Impallomeni, A. Paganin e Gianluca Rossi. Sul mio canale youtube… -

... proprietario del club rossonero, di affidare le redini della squadra proprio al tecnico exe ...: 'Conte vuole un progetto in Italia' Stefano, ex calciatore e giornalista, ...Di questo, ha dunque voluto parlare l'ex calciatore dell'Daniele Adani, che in un post ...sulla Juventus: "Vedo una squadra che lotta. Rigore non dato Un errore dell'arbitro" Meno ...

Impallomeni: “Marotta è stato chiaro: Inzaghi giovane. È lui il problema, deve dare segnale” fcinter1908

TMW RADIO - Impallomeni: "Inter, Brozovic presto tornerà titolare. Al ritorno sarà dura" TUTTO mercato WEB

Impallomeni: "Napoli stellare, top Osimhen e Spalletti. Flop Inter ... Il Pallone Gonfiato

Impallomeni: "Roma e Lazio hanno due grandi occasioni contro Cremonese e Sampdoria". AUDIO! Voce Giallo Rossa

TMW RADIO - Impallomeni: "Juve, brutti segnali con lo Spezia. L'Inter deve essere più serena" TUTTO mercato WEB

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento. Top e Flop di giornata "Top Osimhen, ...Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento. Top e Flop di giornata"Top Osimhen, strepitoso e sempre più leader di que ...