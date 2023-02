Immobili per l’impresa: compravendite in aumento, dinamico il settore dei capannoni (Di martedì 28 febbraio 2023) MILANO – Lo scenario economico attuale impatta in modo particolare sulle imprese che si trovano ad affrontare aumenti importanti dei costi, difficoltà di reperimento di materie prime e della manodopera. Gli effetti non si sono, per il momento, trasferiti sulle compravendite degli Immobili non residenziali. Secondo i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate, nei primi nove mesi del 2022, ed elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa gli Immobili per l’impresa hanno registrato i seguenti aumenti: +13,5% per il settore produttivo, +5,8% per i depositi, +7,3% per i negozi e +8,4% per gli uffici. Resta la volontà di acquistare questi Immobili con la finalità di salvaguardare il proprio capitale dall’inflazione. I primi nove mesi del 2022 evidenziano un mercato con ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) MILANO – Lo scenario economico attuale impatta in modo particolare sulle imprese che si trovano ad affrontare aumenti importanti dei costi, difficoltà di reperimento di materie prime e della manodopera. Gli effetti non si sono, per il momento, trasferiti sulledeglinon residenziali. Secondo i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate, nei primi nove mesi del 2022, ed elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa gliperhanno registrato i seguenti aumenti: +13,5% per ilproduttivo, +5,8% per i depositi, +7,3% per i negozi e +8,4% per gli uffici. Resta la volontà di acquistare questicon la finalità di salvaguardare il proprio capitale dall’inflazione. I primi nove mesi del 2022 evidenziano un mercato con ...

