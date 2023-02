Immobili, Milano domina il podio dei quartieri più costosi d'Italia (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano (ITALPRESS) – Non è solo la città in cui si risiede a caratterizzare la nostra vita sociale e a definire il senso di appartenenza alla comunità: spesso, infatti, assumono un ruolo di rilievo anche i quartieri in cui scegliamo di vivere. Ma quali sono quelli più cari del Paese? Immobiliare.it, prendendo in esame le 12 principali città Italiane, ha stilato una classifica dei 10 quartieri dove è più costoso acquistare casa.Milano, e in seconda battuta Roma, dominano le prime 10 posizioni dei quartieri con il prezzo al metro quadro più elevato. In particolare, il capoluogo lombardo occupa tutte le prime quattro posizioni: al primo posto infatti troviamo il Centro, che comprende le ricercatissime zone Duomo, Brera, Castello, via Manzoni e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Non è solo la città in cui si risiede a caratterizzare la nostra vita sociale e a definire il senso di appartenenza alla comunità: spesso, infatti, assumono un ruolo di rilievo anche iin cui scegliamo di vivere. Ma quali sono quelli più cari del Paese?are.it, prendendo in esame le 12 principali cittàne, ha stilato una classifica dei 10dove è più costoso acquistare casa., e in seconda battuta Roma,no le prime 10 posizioni deicon il prezzo al metro quadro più elevato. In particolare, il capoluogo lombardo occupa tutte le prime quattro posizioni: al primo posto infatti troviamo il Centro, che comprende le ricercatissime zone Duomo, Brera, Castello, via Manzoni e il ...

