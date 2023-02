Immissioni in ruolo in surroga, decorrenza economica dall’1 settembre 2023. Ecco i posti disponibili. Nota USR Sicilia (Di martedì 28 febbraio 2023) L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con Nota del 28 febbraio, ha reso noti i posti disponibili per le nomine in ruolo per surroga anno scolastico 2022/2023. Le nomine da scorrimento avranno decorrenza giuridica 1 settembre 2022 e decorrenza economica 1 settembre 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) L'Ufficio scolastico regionale per la, condel 28 febbraio, ha reso noti iper le nomine inperanno scolastico 2022/. Le nomine da scorrimento avrannogiuridica 12022 e. L'articolo .

