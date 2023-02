Immigrazione, Lollobrigida “Dare a tutti il diritto di non partire” (Di martedì 28 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Noi denunciamo una azione criminale da tanti anni, ci sono degli sfruttatori di essere umani che organizzano un vero e proprio di trasporto di persone illudendole di trovare lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa al Parlamento europeo. “Bisogna tener conto delle tragedie legate a questo tipo di processo e bisogna agire in sede europea per evitarle in ogni modo. L’Italia ha fatto tutto quello che poteva fare in questi anni, continueremo a farlo”, ha aggiunto. Per Lollobrigida “non è immaginabile che una sola nazione, solo per la sua collocazione geografica, si faccia carico di queste problematiche. Noi dobbiamo Dare ai cittadini di tutto il mondo il diritto di non partire, dobbiamo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Noi denunciamo una azione criminale da tanti anni, ci sono degli sfruttatori di essere umani che organizzano un vero e proprio di trasporto di persone illudendole di trovare lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, in un punto stampa al Parlamento europeo. “Bisogna tener conto delle tragedie legate a questo tipo di processo e bisogna agire in sede europea per evitarle in ogni modo. L’Italia ha fatto tutto quello che poteva fare in questi anni, continueremo a farlo”, ha aggiunto. Per“non è immaginabile che una sola nazione, solo per la sua collocazione geografica, si faccia carico di queste problematiche. Noi dobbiamoai cittadini di tutto il mondo ildi non, dobbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Migranti, Francesco #Lollobrigida: 'Noi quest'anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati leg… - nerimatteo : RT @N013Q: Deflazione salariale. 'Noi quest'anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali. Questo può essere o… - vaniacavi : RT @N013Q: Deflazione salariale. 'Noi quest'anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali. Questo può essere o… - PaoloIarpicia : @Erica55902833 @MatteoRedaelli8 @LucaBizzarri E comunque sono d’accordo con lei sullo stroncare i traffici che arri… - N013Q : Deflazione salariale. 'Noi quest'anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali. Questo… -