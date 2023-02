Ilary Blasi e Alvin ‘non si sopportano più’: all’Isola lui non ci sarà (Di martedì 28 febbraio 2023) È davvero giunta al capolinea l’amicizia tra Ilary Blasi Alvin? Lui non farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi Per molti anni sono stati davvero complici e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 28 febbraio 2023) È davvero giunta al capolinea l’amicizia tra? Lui non farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi Per molti anni sono stati davvero complici e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Tamara Pisnoli a casa di Ilary Blasi due settimane prima della condanna - GF_diretta : Per la prossima edizione dell'#IsoladeiFamosi #isola sembra ormai certo che Alvin non tornerà come inviato, a causa… - FQMagazineit : Isola dei Famosi, “Ilary Blasi e Alvin non vogliono più lavorare insieme” - IsaeChia : #Isola17, ecco chi potrebbe prendere il posto di Alvin come inviato in Honduras Nelle scorse ore si sono diffusi i… - CorriereCitta : Ilary Blasi e Alvin hanno litigato? Cosa è successo, Filippo Bisciglia all’Isola dei Famosi 2023? -