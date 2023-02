Ilary Blasi completamente al naturale: mai vista così, eccola senza un filo di trucco (Di martedì 28 febbraio 2023) Lei non ha bisogno di presentazioni, è una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Che, dopo la clamorosa bufera mediatica nata in seguito alla separazione con Francesco Totti, si prepara a tornare in tv. Stando alle ultime indiscrezioni, Ilary Blasi tornerà al timone della nuova edizione de L’isola dei famosi a partire … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 febbraio 2023) Lei non ha bisogno di presentazioni, è una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Che, dopo la clamorosa bufera mediatica nata in seguito alla separazione con Francesco Totti, si prepara a tornare in tv. Stando alle ultime indiscrezioni,tornerà al timone della nuova edizione de L’isola dei famosi a partire … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : RT @fanpage: Una cena tra amici in zona Eur, con la presenza di Blasi e Mammucari. Le ultime ore di Tamara Pisnoli prima di ricevere la con… - fanpage : Una cena tra amici in zona Eur, con la presenza di Blasi e Mammucari. Le ultime ore di Tamara Pisnoli prima di rice… - Luxgraph : Ilary Blasi, l'ultima frecciata a Totti: Bastian presentato in famiglia nella villa dell'Eur… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una cena tra amici pubblicata a casa di Ilary Blasi con Teo Mammucari che fa l’ipnosi. C’è anche Tamara Pisnoli, ex di Daniele… - fanpage : Una cena tra amici pubblicata a casa di Ilary Blasi con Teo Mammucari che fa l’ipnosi. C’è anche Tamara Pisnoli, ex… -