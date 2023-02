Il wallet cripto Wasabi si rinnova (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Per il settore fintech, il 2023 potrebbe essere l’anno del rilancio, con le piattaforme impegnate in un’opera di radicale innovazione dei servizi offerti agli investitori. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è il wallet cripto Wasabi, che ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo aggiornamento dedicato alla gestione di fondi in Bitcoin. Tra le novità più importanti dell’operazione, una rinnovata attenzione nei confronti della privacy degli esercenti, e un miglioramento dell’efficienza dei pagamenti a scadenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Per il settore fintech, il 2023 potrebbe essere l’anno del rilancio, con le piattaforme impegnate in un’opera di radicale innovazione dei servizi offerti agli investitori. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è il, che ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo aggiornamento dedicato alla gestione di fondi in Bitcoin. Tra le novità più importanti dell’operazione, unata attenzione nei confronti della privacy degli esercenti, e un miglioramento dell’efficienza dei pagamenti a scadenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Il wallet cripto Wasabi si rinnova: (Adnkronos) - Per il settore fintech, il 2023 potrebbe essere l’anno del rilanc… - cabelik : @darkanonxd claro, manda a cripto wallet ai - Jbig333 : RT @conio: ?? I possessori di Bitcoin stanno conservando le loro monete per un periodo di tempo più lungo rispetto al passato. Cosa vuol d… - conio : ?? I possessori di Bitcoin stanno conservando le loro monete per un periodo di tempo più lungo rispetto al passato.… - pagomeno : New post in ???????????????? ?????????? ???????? ??????????????: NUOVA APP CRIPTO WALLET A BREVE LANCIO A DUBAI FINE FEBBRAIO… -