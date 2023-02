Il vero banco di prova per Schlein è se cambierà nome al Pd (Di martedì 28 febbraio 2023) Va bene l’ambiente, va bene i giovani, va bene i diritti elle gi bi ti e tutto l’alfabeto, ma il vero banco di prova su cui io aspetto Elly Schlein è se cambierà il nome del Partito Democratico aggiungendo “e del Lavoro”. Con la maiuscola sacralizzante, magari: non il lavoro cui voi e io ci accingiamo ogni mattina sacramentando bensì il Lavoro valore in sé, il Lavoro astratto, il dio Lavoro che sovrasta e soggioga l’uomo, per usare i termini di Marx (“L’ideologia tedesca”, 1846) che non se nel Pd qualcuno legga più. Tramutando così in dichiarato programma politico l’ideale distopico delineato dalla prima riga della Costituzione, “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”: postulato in cui Giuseppe Berto (“Modesta proposta per prevenire”, 1971) ravvisa quel tanto di paternalismo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 febbraio 2023) Va bene l’ambiente, va bene i giovani, va bene i diritti elle gi bi ti e tutto l’alfabeto, ma ildisu cui io aspetto Ellyè seildel Partito Democratico aggiungendo “e del Lavoro”. Con la maiuscola sacralizzante, magari: non il lavoro cui voi e io ci accingiamo ogni mattina sacramentando bensì il Lavoro valore in sé, il Lavoro astratto, il dio Lavoro che sovrasta e soggioga l’uomo, per usare i termini di Marx (“L’ideologia tedesca”, 1846) che non se nel Pd qualcuno legga più. Tramutando così in dichiarato programma politico l’ideale distopico delineato dalla prima riga della Costituzione, “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”: postulato in cui Giuseppe Berto (“Modesta proposta per prevenire”, 1971) ravvisa quel tanto di paternalismo ...

Il vero banco di prova per Schlein è se cambierà nome al Pd ... va bene i giovani, va bene i diritti elle gi bi ti e tutto l'alfabeto, ma il vero banco di prova su cui io aspetto Elly Schlein è se cambierà il nome del Partito Democratico aggiungendo 'e del ... Il vero banco di prova per Schlein è se cambierà nome al Pd Va bene l'ambiente, i giovani e i diritti ma la segretaria avrà il fegato di aggiungere al "Partito Democratico" la dizione "e del Lavoro", tramutando così in dichiarato programma politico l'ideale di ... Bonaccini fa i conti col ribaltone ai gazebo: "Resto a disposizione"