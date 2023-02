‘Il venerdì del libro’, la missione per la lettura a Casalnuovo (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCasalnuovo (Na) – “Lavorare per la cultura è faticoso, ma le soddisfazioni morali che si raccolgono non hanno eguali.” Questo è il parere di Annamaria Pianese, presidente dell’associazione culturale I COLORI DELLA POESIA, che da anni si occupa di sostenere la lettura dentro e fuori le scuole, siglando protocolli d’intesa con i Comuni, gli Istituti scolastici e le librerie del territorio, registrando un continuo e crescente successo anche nelle aree più ostiche. Ed è proprio questa difficoltà che l’associazione ha voluto superare impegnandosi con l’evento istituzionale del Comune di Casalnuovo di Napoli: “Il venerdì del libro”, ideato e sostenuto dalla lungimiranza del Sindaco Massimo Pelliccia, degli assessori Simona Visone e Katia Iorio da sempre impegnati sul territorio per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di: 3 minuti(Na) – “Lavorare per la cultura è faticoso, ma le soddisfazioni morali che si raccolgono non hanno eguali.” Questo è il parere di Annamaria Pianese, presidente dell’associazione culturale I COLORI DELLA POESIA, che da anni si occupa di sostenere ladentro e fuori le scuole, siglando protocolli d’intesa con i Comuni, gli Istituti scolastici e le librerie del territorio, registrando un continuo e crescente successo anche nelle aree più ostiche. Ed è proprio questa difficoltà che l’associazione ha voluto superare impegnandosi con l’evento istituzionale del Comune didi Napoli: “Ildel libro”, ideato e sostenuto dalla lungimiranza del Sindaco Massimo Pelliccia, degli assessori Simona Visone e Katia Iorio da sempre impegnati sul territorio per ...

