Il tatuaggio più popolare del mondo? È il nostro nome scritto in giapponese (Di martedì 28 febbraio 2023) Life&People.it Tatuarsi la pelle è uno rito antico, fonte di ispirazione anche per l’uomo moderno. I tatuaggi sono amatissimi nella contemporaneità sempre più attenta all’immagine e a qualsiasi forma di espressione instagrammabile di sé. Dunque, dal punto di vista antropologico, ci dicono ancora tanto su chi siamo: ma quali sono i tatuaggi più popolari al mondo? Un nuovo studio sulla diffusione dei tatuaggi rivela che il più popolare è il tatuaggio del proprio nome. Per scoprirlo, i ricercatori hanno incrociato i dati dei trend di Google legati ai tatuaggi con i post di Instagram dedicati al tema. I nomi tatuati sono in cima alla classifica dei tatuaggi più popolari Con oltre 298.000 hashtag di Instagram e oltre 2,6 milioni di ricerche all’anno su Google, il proprio nome è il messaggio che più ci ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 28 febbraio 2023) Life&People.it Tatuarsi la pelle è uno rito antico, fonte di ispirazione anche per l’uomo moderno. I tatuaggi sono amatissimi nella contemporaneità sempre più attenta all’immagine e a qualsiasi forma di espressione instagrammabile di sé. Dunque, dal punto di vista antropologico, ci dicono ancora tanto su chi siamo: ma quali sono i tatuaggi più popolari al? Un nuovo studio sulla diffusione dei tatuaggi rivela che il piùè ildel proprio. Per scoprirlo, i ricercatori hanno incrociato i dati dei trend di Google legati ai tatuaggi con i post di Instagram dedicati al tema. I nomi tatuati sono in cima alla classifica dei tatuaggi più popolari Con oltre 298.000 hashtag di Instagram e oltre 2,6 milioni di ricerche all’anno su Google, il proprioè il messaggio che più ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sunflowerxlou_ : ma harry il tatuaggio non lo bacia più? - debbitch__ : @_whocouldstay Questo se lo vuoi fare relativamente piccolo poi rischi che tra qualche anno le scritte non si legga… - lapacechenonho_ : RT @CIELOSTELLAT0: non ci siamo soffermati abbastanza su questa scena del primo episodio dopo il tatuaggio arriva zucca a minacciare manuel… - crownwille : RT @CIELOSTELLAT0: non ci siamo soffermati abbastanza su questa scena del primo episodio dopo il tatuaggio arriva zucca a minacciare manuel… - BLACK16790470 : RT @CIELOSTELLAT0: non ci siamo soffermati abbastanza su questa scena del primo episodio dopo il tatuaggio arriva zucca a minacciare manuel… -