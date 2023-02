Il sindaco Sala: «Il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno» (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo l'incontro con i club sul progetto del nuovo stadio, arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Sala la reazione del comune di Milano all'incontro tenutosi in mattinata sul capitolo stadio: «È chiaro che dall'incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune. È un passo alla volta, aspettiamo e vediamo il Milan cosa dirà - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Iulm -. Io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi». È negativa, invece, la risposta di Sala sul fatto che il ... Leggi su panorama (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo l'incontro con i club sul progetto del nuovo stadio, arriva direttamente dalGiuseppela reazione del comune di Milano all'incontro tenutosi in mattinata sul capitolo stadio: «È chiaro che dall'incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina ne viene fuori una cosa molto evidente: ilSannon lopiù. Quindi sarà un problema in più per il Comune. È un passo alla volta, aspettiamo e vediamo il Milan cosa dirà - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Iulm -. Io sono amareggiato da, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi». È negativa, invece, la risposta disul fatto che il ...

