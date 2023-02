Il signore degli anelli | Andy Serkis è stato deriso a lungo per il suo Gollum

(Di martedì 28 febbraio 2023)ha recentemente confessato che il suo lavoro conne Ilspesso oggetto di prese in giro. In una recente intervistaha rivelato che sul set de Ili suoi colleghi non esitavano a prenderlo in giro per la sua performance. Il lavoro che l'attore ha fatto con, che ha dimostrato il suo talento artistico anche nei progetti successivi, ècomunque acclamato in tutto il mondo e ha fatto entrare per sempre il personaggio nella storia del cinema. Nel raccontare a GQ la sua esperienza sul set della saga cinematografica Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giangisk8 : Già preordinati svariati pacchetti dell'espansione sul signore degli anelli di Magic, ovviamente tutto ciò sancirà la mia rovina finanziaria - fe1982Fefe : RT @IlPrimatoN: Un vero e proprio accanimento contro l'opera dell'autore del 'Signore degli Anelli' - the_highsparrow : @Ted0foro Certo, i meriti sempre suoi, i demeriti sempre degli altri. Di unti dal Signore questo paese ne ha già a… - comingsoonit : Il re del motion capture #AndySerkis ha raccontato che, quando ha cominciato a interpretare #Gollum, i suoi compagn… - travaglinilm : @brightgiaber @MarcoFattorini scusa per te tutto regolare?questo signore non è una maschera carnevalesca è un poliz… -

In una recente intervista Andy Serkis ha rivelato che sul set de Ilanelli i suoi colleghi non esitavano a prenderlo in giro per la sua performance. Il lavoro che l'attore ha fatto con Gollum , che ha dimostrato il suo talento artistico anche nei ...Se non ci fosse stato Andy Serkis , non avremmo potuto simpatizzare con il suo favoloso Gollum , la creatura malevola e strisciante della trilogia delAnelli . L'ex hobbit consumato dalla brama dell'Unico Anello è infatti una delle icone della Terra di Mezzo così come l'ha ricreata Peter Jackson , nonché il personaggio che ha ...L'ultimo caso è la nuova serie di carte collezionabili di Magic: The Gathering dedicata al mondo de IlAnelli , dove Aragorn è raffigurato come di colore .

Il Signore degli anelli: quali storie racconteranno i nuovi film WIRED Italia

Andy Serkis ha recentemente confessato che il suo lavoro con Gollum ne Il signore degli anelli è stato spesso oggetto di prese in giro.Il re del motion capture Andy Serkis ha raccontato che, quando ha cominciato a interpretare Gollum, i suoi compagni di set e anche gli spettatori ridevano di lui, trovando ridicola la tecnica del moti ...