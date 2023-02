Il ritorno di Victoria Cabello in televisione | dove la vedremo

(Di martedì 28 febbraio 2023) La conduttrice torna alla guida di un suo programmatorna alla guida di un programma tutto suo per il prime time di TV8 il prossimo maggio. Le riprese del nuovo format, ideato e prodotto da Banijay Italia e di cuiè anche co-autrice, sono appena iniziate. Non sarà sola, ma al suo fianco anche l’amico di sempre Paride Vitale. Si ricongiunge dunque la coppia vincitrice dell’ultima edizione di Pechino Express, squadra che soffre non si cambia. I due saranno i protagonisti di viaggi imprevedibili, e non convenzionali. Per diverso tempo, prima della sua partecipazione a Pechino Express, laè stata lontano dagli schermi tv. Dietro questa assenza anche il morbo di Lyme. In un’intervista a La Stampa diceva: “Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo ...

