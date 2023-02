Il ritorno di Uomini e Donne e Amici 22 dopo la morte di Maurizio Costanzo (Di martedì 28 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo ha colpito il mondo della televisione, lasciando dietro di sé tanto dolore e rimpianto per una figura cardine della nostra società. La moglie, Maria De Filippi, ha sospeso la consueta messa in onda dei suoi programmi, fin dal giorno della sua morte. Ma quando ritorneranno Amici 22 e Uomini e Donne? La pausa dei programmi Fascino sta per terminare. Infatti, domani 1 Marzo 2023, ritorneranno Uomini e Donne e Amici 22 al loro consueto orario: 14:45 il primo e 16:10 l’altro, sempre su Canale 5. Da quel momento in poi la programmazione seguirà il naturale corso con la puntata domenicale del talent show e il sabato sera defilippiano con C’è Posta per Te. E la scelta di Federico Nicotera? Per ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladiha colpito il mondo della televisione, lasciando dietro di sé tanto dolore e rimpianto per una figura cardine della nostra società. La moglie, Maria De Filippi, ha sospeso la consueta messa in onda dei suoi programmi, fin dal giorno della sua. Ma quando ritorneranno22 e? La pausa dei programmi Fascino sta per terminare. Infatti, domani 1 Marzo 2023, ritorneranno22 al loro consueto orario: 14:45 il primo e 16:10 l’altro, sempre su Canale 5. Da quel momento in poi la programmazione seguirà il naturale corso con la puntata domenicale del talent show e il sabato sera defilippiano con C’è Posta per Te. E la scelta di Federico Nicotera? Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Il ritorno di Uomini e Donne e Amici 22 dopo la morte di Maurizio Costanzo #UominieDonne #amici22 #MaurizioCostanzo - Italian_Refugee : Finalmente #lamurgia e libera di puntare gli uomini sposati lontano dalle telecamere!!! Dignitosissimo ritorno in auge!!! #gfvip - Roby22819002 : C'è un solo biglietto di ritorno per loro tre o uno per le donne e uno per gli uomini ? #gfvip - namelessb1tch : che schifo gli uomini! che vomito! uno tra i due comodini inutili ha il biglietto di ritorno - Sabry__Sabrina : @michelefrascogn Che poi non era solo uno quello del ritorno? Uno per le donne ed uno per gli uomini -