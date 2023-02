Il ritorno di Nokia | lanciato lo smartphone con il kit di riparazione fai da te

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tutti ricordano l’indistruttibile30310. Molti lo recuperano dal cassetto dei ricordi ancora funzionante per una partita a Snake. Ebbene, oratorna sul mercato e lo fa lanciando uno. La novità assoluta del prodotto è un kit difai da te. LoG22 è stato presentato oggi al Mobile World Congress di Barcellona, insieme ad altri due modelli ilC22 e ilC32. Solo il primo, costruito in collaborazione con iFixit, una comunità che promuove la causa didegli, conterrà il kit. L’apparecchio elettroni è stato pensato, a differenza degliattualmente sul mercato, per essere facilmente smontatato e riparato da ...

Tutti ricordano l’indistruttibile Nokia 30310. Molti lo recuperano dal cassetto dei ricordi ancora funzionante per una partita a Snake. Ebbene, ora Nokia torna sul mercato e lo fa lanciando uno ...Un modello economico, ma dalle buone prestazioni, che segna l'inizio di una serie di dispositivi pensati per durare a lungo e rispettare l'ambiente. E ...