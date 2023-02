(Di martedì 28 febbraio 2023) Dare vita a una serie tv di successo non è affatto facile. Ci sono tanti fattori da considerare, soprattutto quando si è alla prima esperienza. Inoltre, le aspettative possono non corrispondere alla realtà. Per fortuna, questo non è il caso di Salvo Picarra e Valentino. I due comici, con la produzione di, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per portare avanti un simile progetto. Visto il successo riscosso tra gli spettatori, Netflix ha deciso di confermare la. Bisognerà attendere solo pochi giorni per assistere alle nuove avventure dei protagonisti. Tutto pronto per ladidi nuovo in pericolosi è rivelato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Il ritorno di Ficarra e Picone: in arrivo la seconda stagione di Incastrati #Netflix #incastrati #Ficarra #Picone -

INCASTRATI 2,E PICONE TORNANO ALLE SERIEe Picone raccontano ilsul piccolo schermo con Incastrati 2 , ultima stagione del loro esordio seriale per Netflix . Trai grandi temi ...Il cast Il cast principale vede il, oltre a Salvo(Salvo) e Valentino Picone (Valentino), di Anna Favella (Ester), Marianna di Martino (Agata Scalia), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, ...... oltre a Salvoe Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli. Il cast principale vede ildi Anna Favella (Ester), Marianna di Martino (Agata Scalia), Tony ...

Ficarra e Picone di nuovo "Incastrati": "Così raccontiamo una mafia nascosta e taciuta" PalermoToday

"Incastrati" per la seconda volta. La serie che ha segnato il fortunato esordio di Ficarra e Picone nel mondo della serialità televisiva torna con la stagione numero due, ...Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...