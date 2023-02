Il ritorno di Aldo Montano in pedana: ruolo importante per l’azzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Sarà una figura di supporto Dopo aver appeso al chiodo la sua sciabola, Aldo Montano risponde subito presente al richiamo della sua arma. l’azzurro torna in pedana anche se solo come “supporter”. Il campione livornese debutterà nel prossimo weekend, in occasione dello storico appuntamento internazionale del Trofeo Luxardo di Padova (da giovedì 2 a sabato 4 marzo), come figura di supporto agli atleti azzurri. L’olimpionico oro ad Atene 2004 comincia così a cooperare con lo staff diretto dal Commissario tecnico Nicola Zanotti, per portare tutto il suo contributo d’esperienza e personalità alla causa di sciabolatori e sciabolatrici che tra un mese cominceranno la fase di qualifica olimpica. Un anno e mezzo dopo l’incredibile argento a squadre di Tokyo, dove Montano ha concluso la sua unica carriera ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Sarà una figura di supporto Dopo aver appeso al chiodo la sua sciabola,risponde subito presente al richiamo della sua arma.torna inanche se solo come “supporter”. Il campione livornese debutterà nel prossimo weekend, in occasione dello storico appuntamento internazionale del Trofeo Luxardo di Padova (da giovedì 2 a sabato 4 marzo), come figura di supporto agli atleti azzurri. L’olimpionico oro ad Atene 2004 comincia così a cooperare con lo staff diretto dal Commissario tecnico Nicola Zanotti, per portare tutto il suo contributo d’esperienza e personalità alla causa di sciabolatori e sciabolatrici che tra un mese cominceranno la fase di qualifica olimpica. Un anno e mezzo dopo l’incredibile argento a squadre di Tokyo, doveha concluso la sua unica carriera ...

