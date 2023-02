Il ritorno della “ruota di carro” (Di martedì 28 febbraio 2023) Segni particolari: sottile, larga più del piatto, soddisfacente per gli occhi e per lo stomaco e dal bordo quasi impercettibile. Insomma, l’antitesi delle pizze “a canotto” dai cornicioni esagerati, sviluppate più in altezza che in larghezza nell’ostentata ricerca tecnicistica dell’alveolatura più spinta, che hanno contrassegnato – perlomeno a giudicare da foto e video che riempiono ancora i vari canali social – gli ultimi anni del mondo pizza nella sua accezione contemporanea e mediatica. La cosiddetta “ruota di carro” – o “rota ‘e carretta” – invece, che qualcuno sui menu traduce con “pizza fuori dal piatto” per renderla facilmente decifrabile anche ai non nativi partenopei, è verace, popolare, figlia della fame e della necessità. Per molti rappresenta l’archetipo stesso della pizza napoletana, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) Segni particolari: sottile, larga più del piatto, soddisfacente per gli occhi e per lo stomaco e dal bordo quasi impercettibile. Insomma, l’antitesi delle pizze “a canotto” dai cornicioni esagerati, sviluppate più in altezza che in larghezza nell’ostentata ricerca tecnicistica dell’alveolatura più spinta, che hanno contrassegnato – perlomeno a giudicare da foto e video che riempiono ancora i vari canali social – gli ultimi anni del mondo pizza nella sua accezione contemporanea e mediatica. La cosiddetta “di” – o “rota ‘e carretta” – invece, che qualcuno sui menu traduce con “pizza fuori dal piatto” per renderla facilmente decifrabile anche ai non nativi partenopei, è verace, popolare, figliafame enecessità. Per molti rappresenta l’archetipo stessopizza napoletana, ...

