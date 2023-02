Il Reddito di cittadinanza è un voto di scambio legalizzato? I numeri di Confcommercio

(Di martedì 28 febbraio 2023) Sul Corriere della Sera di domenica 26 febbraio, Mario Monti si è posto una domanda tutt’altro che peregrina: i bonus dati a pioggia dal governo sono “dipur se in maschera”. Alla domanda aveva già risposto, il 10 febbraio, il responsabile del servizio studi dellaMariano Bella sul quotidiano Atlantico con un’attenta analisi statistica, che merita di essere di essere meditata in questi giorni in cui si sta lavorando al riassetto dell’istituto. E ci riporta alla logica del consenso, di James M. Buchanan and Gordon Tullock più volte citata su questa testata. In estrema sintesi, lo studio mostra palesemente una forte correlazione tra la quota provinciale di beneficiari deldie la percentuale di voti al Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Reddito di cittadinanza, il pasticcio del governo: cancellate anche le norme che puniscono abusi e truffe… - FrancescaChaouq : La nazione fondata sul lavoro: la settimana di 4 giorni, lo Smart working per tutti, il salario minimo, il reddito… - fanpage : Una madre, cristiana, italiana. L’altra che ama un donna, laica, cosmopolita. Una che vuole abolire il reddito di c… - PrimaStampa_eu : Reddito di cittadinanza indebitamente riconosciuto: nei guai 44enne ragusana - filo_78 : RT @OrtigiaP: La via della felicità? una vita fluida, flessibile, inclusiva, resiliente, sostenibile, antifascistaa,segnata dalla «giustizi… -

Senza alcun documento di identità al seguito, si sarebbe presentato per ben due volte all'ufficio postale per richiedere la sostituzione della carta per ildi. Ma una volta invitato, come prima cosa, a rivolgersi all'Anagrafe del Comune per farsi rilasciare un documento sarebbe andato in escandescenza, cominciando ad urlare. Un ...Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni, bonus, invalidità - 104 e news Notizie ultima ora Invalidità e 104 Cerca lavoro Poste e Buoni postalie Bonus Pensioni...la notizia per cui - non per chiara volontà quanto più per errore - il governo Meloni avrebbe cancellato le sanzioni per coloro che non rispettano le regole riferite aldi. ...

C'è una forte correlazione tra la quota provinciale di beneficiari del reddito di cittadinanza e la percentuale di voti al Movimento 5 Stelle ...Firenze, 28 febbraio 2023 – Si è presentato alle Poste di via Canova e ha preteso, senza nessun documento di identità al seguito, la sostituzione della carta per il reddito di cittadinanza. Nonostante ...