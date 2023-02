Il presidente Oreste Vigorito incontra gli studenti del Liceo Classico Giannone (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito incontrerà il 2 marzo alle ore 11.00 presso l’aula Magna Palatucci del Liceo Classico Pietro Giannone, un gruppo di studenti dell’istituto per dar vita ad un momento di confronto diretto a diffondere la Cultura d’impresa. Obiettivo dell’iniziativa, che si colloca all’interno di un insieme di attività di orientamento messe in campo da Confindustria Benevento, è quello di facilitare la conoscenza tra i giovani e il contesto economico territoriale. Già in occasione del PMI DAY realizzato il 16 novembre 2022, l’Istituto aveva aderito all’iniziativa e presentato un progetto sulla “Bellezza delle energie rinnovabili”. In quella circostanza gli studenti, al fine di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildi Confindustria Beneventoincontrerà il 2 marzo alle ore 11.00 presso l’aula Magna Palatucci delPietro, un gruppo didell’istituto per dar vita ad un momento di confronto diretto a diffondere la Cultura d’impresa. Obiettivo dell’iniziativa, che si colloca all’interno di un insieme di attività di orientamento messe in campo da Confindustria Benevento, è quello di facilitare la conoscenza tra i giovani e il contesto economico territoriale. Già in occasione del PMI DAY realizzato il 16 novembre 2022, l’Istituto aveva aderito all’iniziativa e presentato un progetto sulla “Bellezza delle energie rinnovabili”. In quella circostanza gli, al fine di ...

