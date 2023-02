Il Pd riesce a perdere anche le sue elezioni: scollamento totale (Di martedì 28 febbraio 2023) Se avevamo bisogno di una prova concreta dello scollamento fra il Partito democratico e i suoi elettori con la vittoria di Elly Schlein non abbiamo più dubbi. Dopo i risultati dei circoli, in cui il governatore dell'Emilia Romagna aveva trionfato sulla Schlein raccogliendo il 52.9% delle preferenze, all'interno del partito la vittoria di Bonaccini sembrava ormai scontata. Poi però è arrivato il voto degli elettori, e non, che ha sovvertito tutti i pronostici: Schlein 53.73%, Bonaccini 46.25%. «Abbiamo fatto una rivoluzione. E anche stavolta non ci hanno visto arrivare» ha dichiarato la neosegretaria. Una stoccata ai quadri del partito che avevano dato per fatta ormai l'investitura di Bonaccini prima che i gazebo sconfessassero i circoli. Ma dove ha vinto Schlein? Sicuramente nelle grandi città. In primis a Milano, dove l'italo svizzera ha raccolto il ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) Se avevamo bisogno di una prova concreta dellofra il Partito democratico e i suoi elettori con la vittoria di Elly Schlein non abbiamo più dubbi. Dopo i risultati dei circoli, in cui il governatore dell'Emilia Romagna aveva trionfato sulla Schlein raccogliendo il 52.9% delle preferenze, all'interno del partito la vittoria di Bonaccini sembrava ormai scontata. Poi però è arrivato il voto degli elettori, e non, che ha sovvertito tutti i pronostici: Schlein 53.73%, Bonaccini 46.25%. «Abbiamo fatto una rivoluzione. Estavolta non ci hanno visto arrivare» ha dichiarato la neosegretaria. Una stoccata ai quadri del partito che avevano dato per fatta ormai l'investitura di Bonaccini prima che i gazebo sconfessassero i circoli. Ma dove ha vinto Schlein? Sicuramente nelle grandi città. In primis a Milano, dove l'italo svizzera ha raccolto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Il PD riesce a perdere anche le primarie! ?? Dopo una campagna in cui i dirigenti avevano scommesso su Bonaccini, si… - _05012022_ : RT @SusannaCeccardi: Il PD riesce a perdere anche le primarie! ?? Dopo una campagna in cui i dirigenti avevano scommesso su Bonaccini, si sc… - tempoweb : Il #Pd riesce a perdere anche le sue elezioni: scollamento fra gli iscritti e gli elettori dei gazebo… - Carolin70270912 : RT @SusannaCeccardi: Il PD riesce a perdere anche le primarie! ?? Dopo una campagna in cui i dirigenti avevano scommesso su Bonaccini, si sc… - Sfn1974 : il #pd è l'unico partito che riesce a perdere anche quando vota 'da solo'.. ?? -