Il Paradiso delle Signore | le anticipazioni di oggi | Matilde e Vittorio sempre più lontani e Tancredi ne approfitta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi. Le trame dell'episodio della soap di Rai1 ci dicono che Tancredi approfitterà della tensione tra Matilde e Vittorio per portare la moglie dalla sua parte. Intanto le condizioni di Gemma desteranno grande preoccupazione nella sua famiglia.

