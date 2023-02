Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 febbraio 2023: Ludovica in crisi per Marcello (Di martedì 28 febbraio 2023) Ludovica Brancia sarà sempre più gelosa di Adelaide e Marcello nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 28 febbraio 2023. La Contessa e Barbieri, dopo essere diventati soci in affari, hanno anche intrapreso una relazione e la donna non ha remore a mostrarsi in pubblico con la sua nuova fiamma, nonostante i pettegolezzi e le malelingue. Ludovica, però, malgrado sia ormai fidanzata con Ferdinando Torrebruna, sarà insofferente nei confronti del legame che si è creato tra il suo ex fidanzato ed Adelaide ed apparirà molto in crisi proprio a causa del barman. Intanto, Tancredi sarà sempre più intenzionato ad allontanare Matilde da Vittorio. L'editore, infatti, non tollererà più che la moglie lavori a stretto contatto ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 febbraio 2023)Brancia sarà sempre più gelosa di Adelaide enel corso della puntata de Ildi martedì 28. La Contessa e Barbieri, dopo essere diventati soci in affari, hanno anche intrapreso una relazione e la donna non ha remore a mostrarsi in pubblico con la sua nuova fiamma, nonostante i pettegolezzi e le malelingue., però, malgrado sia ormai fidanzata con Ferdinando Torrebruna, sarà insofferente nei confronti del legame che si è creato tra il suo ex fidanzato ed Adelaide ed apparirà molto inproprio a causa del barman. Intanto, Tancredi sarà sempre più intenzionato ad allontanare Matilde da Vittorio. L'editore, infatti, non tollererà più che la moglie lavori a stretto contatto ...

