Il padre la riempie di schiaffi per un video su TikTok: ragazzina in ospedale (Di martedì 28 febbraio 2023) Un video come milioni di altri pubblicati dagli adolescenti - e non solo - sulla piattaforma social TikTok. Un filmato innocente che ritrae una ragazzina di 16 anni che si muove a ritmo di musica insieme ad alcuni amici. Immagini visualizzate in... Leggi su europa.today (Di martedì 28 febbraio 2023) Uncome milioni di altri pubblicati dagli adolescenti - e non solo - sulla piattaforma social. Un filmato innocente che ritrae unadi 16 anni che si muove a ritmo di musica insieme ad alcuni amici. Immagini visualizzate in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yosef_XXII : RT @luciasandulli1: Il Padre vostro sa di quali cose bisogno' Mt 6 7-15 Con la preghiera entriamo nella relazione più profonda. In Gesù… - Rossana179 : RT @luciasandulli1: Il Padre vostro sa di quali cose bisogno' Mt 6 7-15 Con la preghiera entriamo nella relazione più profonda. In Gesù… - MirkoBullegas : RT @luciasandulli1: Il Padre vostro sa di quali cose bisogno' Mt 6 7-15 Con la preghiera entriamo nella relazione più profonda. In Gesù… - salvato52343893 : RT @luciasandulli1: Il Padre vostro sa di quali cose bisogno' Mt 6 7-15 Con la preghiera entriamo nella relazione più profonda. In Gesù… - michelelavieri1 : RT @luciasandulli1: Il Padre vostro sa di quali cose bisogno' Mt 6 7-15 Con la preghiera entriamo nella relazione più profonda. In Gesù… -