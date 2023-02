Il padre che dona un pezzo di polmone al figlio in pericolo di vita: «Quando me lo hanno proposto non ci ho pensato due volte» (Di martedì 28 febbraio 2023) Anduel, 34 anni, e Ornéla, 35 sono i genitori di “Mario”. Lui, ingegnere edile, ha donato al figlio un pezzo di polmone. Per permettergli di respirare normalmente. Il piccolo, racconta oggi il Corriere della Sera, era affetto da talassemia. Il padre gli aveva già donato il midollo. Ma questo aveva provocato una reazione immunitaria. Le cellule del donatore che avevano attaccato gli organi del ricevente. Causando un danno irreversibile ai polmoni del piccolo. Il bambino non poteva permettersi di smettere di respirare nemmeno per deglutire. Per questo si nutriva con una sonda. L’operazione è stata fatta a gennaio. Oggi, a distanza di più di due mesi, si può dire che il piccolo sta bene e gioca al parco. L’intervento è durato 11 ore e ha coinvolto un centinaio di uomini ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Anduel, 34 anni, e Ornéla, 35 sono i genitori di “Mario”. Lui, ingegnere edile, hato alundi. Per permettergli di respirare normalmente. Il piccolo, racconta oggi il Corriere della Sera, era affetto da talassemia. Ilgli aveva giàto il midollo. Ma questo aveva provocato una reazione immunitaria. Le cellule deltore che avevano attaccato gli organi del ricevente. Causando un danno irreversibile ai polmoni del piccolo. Il bambino non poteva permettersi di smettere di respirare nemmeno per deglutire. Per questo si nutriva con una sonda. L’operazione è stata fatta a gennaio. Oggi, a distanza di più di due mesi, si può dire che il piccolo sta bene e gioca al parco. L’intervento è durato 11 ore e ha coinvolto un centinaio di uomini ...

