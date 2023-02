Il nuovo progetto di William e Kate permetterà a chi ne ha bisogno di curarsi coltivando fiori | piante e ortaggi I primi saranno creati in Galles

Leggi su iodonna

(Di martedì 28 febbraio 2023) Perla risposta è nel verde: non c’è niente di meglio di un therapy garden per offrire supporto a chi soffre di problemi di salute mentale. Da anni il principe e la principessa delsi battono per il riconoscimento del legame tra natura e benessere individuale e ora in collaborazione con Life at No.27 – un’organizzazione specializzata in terapie di orticoltura – stanno per avviare i lavori per isei giardini terapeuticicon il benestare della loro charity, la Royal Foundation. Leggi anche › Verde, il colore della felicità. Quando il giardinaggio ci cura › Il giardinaggio come rimedio alla frenesia dei nostri tempi. Per imparare ...