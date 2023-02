Il Napoli si allena a Castel Volturno: torna Di Lorenzo, novità su Raspadori (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Napoli si prepara alla sfida di venerdì contro la Lazio, prima grande sfida di un marzo ricco di big match tra campionato e Champions League. La squadra, dopo la vittoria di Empoli di sabato scorso, vuole continuare a vincere e avvicinarsi sempre di più all’obiettivo scudetto. La squadra oggi ha svolto seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno ed è tornato anche capitan Di Lorenzo, assente ieri per la nascita della sua seconda figlia Carolina. allenamento Napoli (FOTO: SSC Napoli) Report allenamento 28 febbraio Di seguito il report allenamento di oggi pubblicato dalla società sul sito ufficiale. Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilsi prepara alla sfida di venerdì contro la Lazio, prima grande sfida di un marzo ricco di big match tra campionato e Champions League. La squadra, dopo la vittoria di Empoli di sabato scorso, vuole continuare a vincere e avvicinarsi sempre di più all’obiettivo scudetto. La squadra oggi ha svolto seduta dimento mattutina aed èto anche capitan Di, assente ieri per la nascita della sua seconda figlia Carolina.mento(FOTO: SSC) Reportmento 28 febbraio Di seguito il reportmento di oggi pubblicato dalla società sul sito ufficiale. Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Il Napoli si allena a Castel Volturno: torna Di Lorenzo, novità su Raspadori #Napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Il Napoli torna in campo: Di Lorenzo non si allena, terapie per Raspadori - c4llmedaf : ho il napoli che si allena in giardino - cn1926it : UFFICIALE – Verso la #Lazio, #DiLorenzo non si allena: il motivo. Ancora terapie per #Raspadori - LALAZIOMIA : Il Napoli torna in campo: Di Lorenzo non si allena, terapie per Raspadori -