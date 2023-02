“Il Napoli ha 18 punti sull’Inter: quante partite in più ha vinto?” Una docente assegna il compito più azzurro dell’anno (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il distacco del Napoli dalla seconda in classifica, ovvero 18 punti, è talmente gigantesco da diventare un problema, non solo per l’Inter e le altre inseguitrici, ma pure a scuola. Problema nel senso tecnico del termine: a quanto riferisce l’Ansa, infatti, ieri mattina una docente dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco ha assegnato ai suoi alunni il seguente compito di matematica: “La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?”. Inutile ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il distacco deldalla seconda in classifica, ovvero 18, è talmente gigantesco da diventare un problema, non solo per l’Inter e le altre inseguitrici, ma pure a scuola. Problema nel senso tecnico del termine: a quanto riferisce l’Ansa, infatti, ieri mattina unadell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco hato ai suoi alunni il seguentedi matematica: “La squadra di calcio delha 18di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3di calcio in più hala squadra del?”. Inutile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - OptaPaolo : +41 - Il #Napoli, oltre ad essere la squadra ad aver guadagnato più punti nei maggiori 5 campionati europei 2022-23… - ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte del #Torino (in A dal 2012-13) contro la Juventus e i rivali finiti secondi in 8 camp… - gallura99 : @Spina14_acm Leao ogni campionato prende pause di due tre mesi e finché non comprende quanto sia forte non lo sosti… - Salvato11163877 : RT @erosazzurro: Non entro in merito ai vari tweet di formazioni a confronto tra Napoli e Milan, dico solo una cosa Il Napoli ha vinto le p… -