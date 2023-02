Il Napoli difende di squadra: Meret imbattuto da 465 minuti (CorSport) (Di martedì 28 febbraio 2023) I numeri del Napoli sono straordinari. Il Corriere dello Sport oggi si sofferma su quelli della difesa. Il Napoli ha subito 15 gol soltanto. Sono cinque partite, tra campionato e Champions, che non incassa una rete. La difesa del Napoli è un bunker, e il merito non è solo di Meret e nemmeno soltanto del reparto difensivo, ma di tutta la squadra, che ha imparato a difendere da gruppo. Ne è l’emblema l’azione del recupero contro il Sassuolo, quando il Napoli ha sprecato il calcio d’angolo regalando palla agli avversari ma subito sono ripartiti in dieci a velocità folle per recuperarla. Un’azione elogiata da Spalletti in conferenza stampa e poi ieri, postandone il video su Instagram. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma il Napoli è questo, è l’emblema del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) I numeri delsono straordinari. Il Corriere dello Sport oggi si sofferma su quelli della difesa. Ilha subito 15 gol soltanto. Sono cinque partite, tra campionato e Champions, che non incassa una rete. La difesa delè un bunker, e il merito non è solo die nemmeno soltanto del reparto difensivo, ma di tutta la, che ha imparato are da gruppo. Ne è l’emblema l’azione del recupero contro il Sassuolo, quando ilha sprecato il calcio d’angolo regalando palla agli avversari ma subito sono ripartiti in dieci a velocità folle per recuperarla. Un’azione elogiata da Spalletti in conferenza stampa e poi ieri, postandone il video su Instagram. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma ilè questo, è l’emblema del ...

