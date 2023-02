Il Napoli di Spalletti è stato oggetto di studio a Coverciano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ai minuti 81 e 82, senza #MarioRui espulso, il #Napoli ha tenuto palla per due minuti, forse più, sfiorando il 3-0.… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - cn1926it : VIDEO Il #Napoli di #Spalletti incanta anche l’#Europa: ecco il post social della #UEFA - cn1926it : Marchetti: “#Napoli anormale, ma #Juve, #Inter e #Milan devono farsi molte domande” -

Se il +15 faceva già sognare, figurarsi ora il vantaggio di 18 punti accumulato daldi Lucianosulla seconda in classifica. 'Magari qualche punto lo perderemo' si dicono da settimane i tifosi guardandosi negli occhi, parlandone nei bar, immaginando quello che potrà ...Intanto manca solo la firma per il rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka , il motore deldi Luciano. Anche in questo caso, l'intervento di De Laurentiis è per blindare uno dei ...Ha scelto ilperché è un club serio, che sa valorizzare i giovani. E poi c'è un allenatore come Luciano, capace di insegnare calcio e infatti Kvara è migliorato e un po' cambiato' ...

Napoli, l'emozione azzurra di Spalletti: "Tutto per la città. Grazie ragazzi, 10 assatanati dietro al pallone" La Repubblica

NAPOLI - Ciro Rainone, barbiere, ha inviato a “Napoli Magazine” il seguente video in cui si cimenta a fare la barba ad un cliente con una speciale schiuma azzurra in onore della squadra di Spalletti."Come si ferma il Napoli". A Coverciano i futuri allenatori studiano la squadra di Luciano Spalletti e provano a teorizzare come battere una formazione che, in questa stagione, sta dando spettacolo ...