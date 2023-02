Il Napoli blinda Kvaratskhelia: già fissato appuntamento per rinnovo (Di martedì 28 febbraio 2023) e aumento di stipendio del talento georgiano e aumento di stipendio. A scrivere sul rinnovo del talento georgiano e La Gazzetta dello Sport: “Le parti hanno concordato che se ne potrà tranquillamente parlare a bocce ferme, dunque a stagione finita. A quel punto si arriverà probabilmente a un raddoppio dello stesso ingaggio, portandolo a 2,5 milioni, e anche a un prolungamento del contratto fino al 2028.– Si continua a leggere –E tecnicamente questo sarà possibile dal primo luglio ed è chiaro che il Napoli non si farà scappare l’opportunità di spostare ancora avanti l’accordo”. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) e aumento di stipendio del talento georgiano e aumento di stipendio. A scrivere suldel talento georgiano e La Gazzetta dello Sport: “Le parti hanno concordato che se ne potrà tranquillamente parlare a bocce ferme, dunque a stagione finita. A quel punto si arriverà probabilmente a un raddoppio dello stesso ingaggio, portandolo a 2,5 milioni, e anche a un prolungamento del contratto fino al 2028.– Si continua a leggere –E tecnicamente questo sarà possibile dal primo luglio ed è chiaro che ilnon si farà scappare l’opportunità di spostare ancora avanti l’accordo”. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

