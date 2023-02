Il Napoli a +18 è all’altezza del Grande Torino del ’47-48 (Il Giornale) (Di martedì 28 febbraio 2023) “E adesso, povero campionato? A 14 giornate dalla fine, persino a Napoli possono buttare via cornetti e ferri di cavallo e mettersi davanti alla calcolatrice per ipotizzare il giorno del trionfo anticipato”. Su Il Giornale, Elia Pagnoni dà per assodato che lo scudetto sarà del Napoli. C’è solo da capire quando. Del resto, mai, nella storia della Serie A, c’è stata una squadra che ha viaggiato ad una velocità simile e che ha totalizzato un vantaggio così ampio sulle inseguitrici alla 24esima giornata. Merito del Napoli, sicuramente, scrive Pagnoni, ma anche demerito delle avversarie. “In tutta la storia della serie A, nemmeno riparametrando ad oggi l’epoca dei due punti a vittoria, c’è mai stata una squadra che viaggiava con un vantaggio così ampio alla 24ª giornata. Merito sicuramente della squadra di Spalletti che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) “E adesso, povero campionato? A 14 giornate dalla fine, persino apossono buttare via cornetti e ferri di cavallo e mettersi davanti alla calcolatrice per ipotizzare il giorno del trionfo anticipato”. Su Il, Elia Pagnoni dà per assodato che lo scudetto sarà del. C’è solo da capire quando. Del resto, mai, nella storia della Serie A, c’è stata una squadra che ha viaggiato ad una velocità simile e che ha totalizzato un vantaggio così ampio sulle inseguitrici alla 24esima giornata. Merito del, sicuramente, scrive Pagnoni, ma anche demerito delle avversarie. “In tutta la storia della serie A, nemmeno riparametrando ad oggi l’epoca dei due punti a vittoria, c’è mai stata una squadra che viaggiava con un vantaggio così ampio alla 24ª giornata. Merito sicuramente della squadra di Spalletti che ...

